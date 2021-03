Dying Light 2, informazioni e aggiornamenti ufficiali la settimana prossima

Dying Light 2 tornerà finalmente al centro dell'attenzione la settimana prossima, con informazioni in arrivo grazie all'aggiornamento ufficiale sullo stato dei lavori da parte degli sviluppatori, Techland, fissato per il 17 marzo 2021.

Non ci sono informazioni precise per il momento, al di là del brevissimo video teaser allegato al tweet ufficiale di Techland riportato qui sotto: vi si vede soltanto una sorta di zombie inferocito e il rimando al Dev Update fissato per il 17 marzo, ovvero mercoledì prossimo, durante il quale speriamo di poter rivedere in azione l'atteso gioco.

Dying Light 2 è un titolo tenuto particolarmente sotto osservazione, sia per il successo riscosso dal primo capitolo e le dimensioni della community che ancora lo popola, sia per i problemi che sembrano essere emersi sul fronte dello sviluppo e hanno fatto emergere parecchi dubbi sullo stato di salute del progetto.

Dying Light 2 è stato annunciato addirittura all'E3 2018, ma dopo tre anni ancora non abbiamo visto molto del gioco, e la sua uscita è stata rimandata a più riprese, fino a diventare indefinita praticamente un anno fa. Nel frattempo, gli sviluppatori si sono prodigati a rassicurare tutti, più volte, che il gioco è ancora vivo, mentre vari avvicendamenti anche in ruoli chiave come quello di lead writer hanno rafforzato i timori sul gioco.

In ogni caso, a questo punto tutti i dubbi potrebbero essere finalmente sciolti da questa nuova presentazione, che ci auguriamo possa anche fornire informazioni sulla data di uscita definitiva. L'appuntamento è fissato per il 17 marzo 2021.