Perfect Dark: Rhonda Cox entra in The Initiative come Senior Producer, è un'ex Sony Santa Monica

Rhonda Cox, una veterana con oltre 16 anni di carriera alle spalle, ha annunciato su Twitter che entra in The Initiative per lavorare su Perfect Dark. Nel suo recente passato la Cox è stata producer di Sony Santa Monica, ma ha anche lavorato presso Respawn a Star Wars Jedi: Fallen Order e presso Blizzard a WoW.

Si tratta, quindi, di un'aggiunta di prestigio ad un team che potrà contare sulla sua esperienza maturata su tanti progetti importanti. L'unico limite di The Initiative, infatti, potrebbe essere quello di essere alle prese con un atteso e delicato Tripla A come gioco di debutto. Nonostante sia stato costruito come una sorta di dream team, un'aggiunta di questo tipo potrà sicuramente aiutare a cementare il gruppo di lavoro e arrivare a completare gli obiettivi del progetto senza intoppi.

Rhonda Cox, infatti, ha cominciato nel 2005 come QA tester su giochi come Guitar Hero, DJ Hero, e Call of Duty. Nel novembre del 2010 è diventata Game Producer di World of Warcraft e ha ricoperto questa posizione fino al 2018. Nel giugno di quell'anno, infatti, si è unita a Respawn Entertainment per lavorare a Star Wars Jedi Fallen Order. Nel settembre del 2019 è poi passata a Sony Santa Monica dove ha rivestito il ruolo di Producer per le Gamaplay Features di God of War.

La Cox non è la prima figura di rilievo a spostarsi in questi mesi. Tra The Initiative e gli altri studi della costa pacifica, infatti, in questi mesi c'è stato un fitto scambio di professionalità. Uno dei più recenti, per esempio. è Drew Murray, che è tornato a Insomniac, dopo aver lasciato The Initiative.