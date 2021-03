Rust: 2 lunghi video per PS4 Pro e Xbox One X mostrano la versione console in azione

In attesa di sapere qualcosa di più sulla data di uscita, Facepunch Studios e Double Eleven hanno pubblicato 2 lunghi video di Rust: Console Edition. Come è facile intuire dal nome, si tratta della versione console di Rust, il survival game che negli ultimi mesi ha visto un aumento esponenziale dei fan su Steam. I due video mostrano il gioco su PS4 Pro e Xbox One X, le due piattaforme di riferimento per gli sviluppatori. Una versione per Ps5 e Xbox Series X|S, infatti, non è ancora stata pianificata.

In Rust i giocatori si sveglieranno in un'isola post apocalittica popolata di altre 100 persone alla disperata ricerca di qualcosa che consenta loro di sopravvivere. Lo scopo, quindi, diventa quello di resistere il più a lungo possibile ai morsi della fame, alla sete, ma soprattutto alle decine di creature e nemici che faranno di tutto per sconfiggerli e saccheggiare le loro spoglie.

Il gioco è stato lanciato per la prima volta su Steam nel 2013, ma solo recentemente è uscito dalla fase di accesso anticipato e ha conosciuto la fama mondiale, spinto anche da diversi influencer che si sono messi a giocarlo con assiduità. La versione console era attesa per la fine dell'anno scorso, ma la pandemia ha costretto lo studio di sviluppo a rivedere i propri piani. Adesso che l'incendio del datacenter di Strasburgo ha distrutto i dati dei giocatori europei bisognerà scoprire se il gioco subirà un ulteriore ritardo.

Al momento lo studio sostiene che il gioco uscirà "in pochi mesi", ma ancora manca una data definitiva.