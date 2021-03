Genshin Impact: KFC cancella la collaborazione in Cina per violazione norme anti-Covid

Genshin Impact è un fenomeno talmente colossale da aver costretto KFC a cancellare, in diverse città della Cina, la collaborazione in corso con il gioco per l'enorme quantità di persone che ha attirato nei vari fast food, creando code e assembramenti che violano i regolamenti in atto a causa della pandemia da Covid-19.

La collaborazione consta di bonus fisici e in-game basati su Genshin Impact, che possono essere ottenuti ordinando cibo presso i vari KFC in Cina. L'iniziativa dura fino al 21 marzo, ma per i giorni 12 e 13 marzo è prevista la distribuzione di spille speciali in tiratura limitata dedicate a Noelle e Diluc, che a quanto pare hanno fatto impazzire la folla.

Lunghe code e assembramenti si sono formati fuori da numerosi ristoranti KFC in Cina, tanto da costringere alla cancellazione degli eventi per non incappare nella violazione delle norme anti-Covid-19, vista la mancanza di distanza tra le persone che si accalcavano fuori dai punti vendita.

Una particolarità di questa iniziativa, peraltro, è il fatto che, secondo le regole, gli utenti dovrebbero richiedere esplicitamente i bonus dedicati a Genshin Impact nel momento in cui si ordina il cibo. Per la precisione, il cliente dovrebbe esclamare al bancone "Incontriamoci in un altro mondo, godiamoci il delizioso cibo!" O qualcosa del genere.

Gli effetti di questo sono ben sintetizzati nel video pubblicato da Daniel Ahmad in un suo recente tweet che racconta proprio il caos emerso da questa collaborazione tra KFC e Genshin Impact: da notare l'espressione della povera addetta alla cassa alla fine del video.

Il livello di follia scatenato da questa iniziativa è ben visibile anche nelle foto riportate in altri tweet, di cui riportiamo qualcosa qui sotto. Intanto, Genshin Impact prosegue la sua evoluzione con l'aggiornamento 1.4, mentre continua il suo impressionante successo anche su mobile, dove fa registrare cifre incredibili.