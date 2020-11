Dying Light 2 è vivo, Olivier Deriviere si sta divertendo con la colonna sonora

Dying Light 2 è ancora vivo e vegeto, tanto che il compositore Olivier Deriviere ha detto che si sta divertendo un mondo a realizzare la colonna sonora del gioco.

Le preoccupazioni circa lo stato del progetto erano legittime: con l'allontanamento di Chris Avellone tutta la parte narrativa è stata messa in discussione e non è un caso che il gioco non abbia ancora una data di uscita ufficiale.

A sentire Deriviere, tuttavia, sembra che i lavori procedano per il meglio, almeno per quanto concerne la soundtrack, sicuramente un aspetto importante dell'esperienza.

"Mi sto divertendo moltissimo a realizzare le musiche di Dying Light 2", ha scritto il compositore. "Non potevo più tenerlo per me. Spero davvero che vi piaceranno quanto sta piacendo a me crearle."

Diamo ormai ovviamente per scontato che il titolo non uscirà quest'anno, come si pensava fino a qualche mese fa, e speriamo di avere qualche notizia nelle prossime settimane.