Resident Evil 4 Remake confermato da un leak: spuntano i primi asset grafici

Resident Evil 4 Remake sembra ormai confermato da un leak che rivela i primi asset grafici del gioco, che Capcom ha commissionato a degli studi esterni.

Si tratta in questo caso di oggetti collocati nei vari scenari: mura, ponti, vasche, letti, tessuti e finanche animali scuoiati e appesi, nonché arnesi e costumi che rafforzano i rumor partiti qualche tempo fa dall'attore che interpreta Leon Kennedy.

Sembra insomma che Capcom stia effettivamente lavorando al rifacimento del quarto episodio della sua serie survival horror, pubblicato originariamente nel 2005 come esclusiva per GameCube ma poi approdato anche sulle altre piattaforme.

La speranza, ovviamente, è quella di trovarci di fronte a un remake di qualità simile a quello di Resident Evil 2 e non di incappare in una mezza delusione come Resident Evil 3.