PS5 è la console venduta più rapidamente di sempre negli USA

PS5 sta segnando numeri sempre più positivi. Secondo quanto svelato da Mat Piscatella di NPD, la macchina da gioco di Sony PlayStation è ora la console venduta più rapidamente nella storia USA, precisamente in termini di vendite (guadagno in dollari, non numero di unità) all'interno dei primi 4 mesi dal rilascio. Inoltre, anche il controller DualSense di PlayStation 5 sta facendo molto bene.

Piscatella spiega infatti che il DualSense di PS5 guida la classifica USA delle vendite (guadagno in dollari, non numero di unità) del mese di febbraio 2021 e anche di tutto il 2021 ad oggi. Per quanto riguarda PlayStation 5, NPD spiega che pur essendo la console venduta più rapidamente nella storia USA, durante il mese di febbraio non è riuscita a ottenere la prima posizione. Sia in termine di guadagni che in termine di unità vendute, PS5 ottiene solo la seconda posizione.

PS5 ha convinto gli USA

Sopra PS5 troviamo ovviamente Nintendo Switch, all'interno del mese di febbraio 2021. La console della casa di Kyoto ha ora superato Nintendo DS in termini di guadagni in dollari. In totale, Nintendo Switch è la seconda piattaforma Nintendo più venduta negli USA di sempre, dietro solo a Nintendo Wii. Allargando la classifica anche ad altri produttori, Switch è al settimo posto delle console più vendute negli USA, sempre calcolate in termini di guadagni in dollari.

Come potete leggere, queste classifiche sono calcolate in guadagni, non in numeri di unità vendute. Non è l'unità di misura alla quale molti sono abituati, ma è probabilmente anche più rilevante per capire l'effettivo volume d'affari generato da un certo prodotto.

Inoltre, vi segnaliamo che PS5 è la console più venduta a febbraio 2021 nel mercato europeo/australiano.