Nintendo Switch: esclusive dominano la classifica USA del 2021, ma non battono COD

NPD ha rilasciato il proprio rapporto dedicato ai videogiochi più venduti a febbraio 2021 e in tutto il 2021 (fino ad oggi, chiaramente). I risultati parlano chiaro: le esclusive Nintendo Switch dominano la classifica ottenendo varie posizioni, ma non riescono a insidiare la prima posizione di COD. Ecco tutti i dati.

Prima di tutto, vediamo la classifica dei giochi più venduti negli USA dall'inizio del 2021 ad oggi:



Call of Duty Black Ops Cold War Super Mario 3D World + Bowser's Fury Marvel's Spider-Man Miles Morales Assassin's Creed Valhalla Madden NFL 21 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Call of Duty Modern Warfare Persona 5 Strikers Ring Fit Adventure

Come potete vedere, le esclusive Nintendo Switch ottengono ben quattro posizioni nella Top 10 del 2021 segnalata da NPD. Sony PlayStation riesce a ottenere una singola posizione con Marvel's Spider-Man Miles Morales, mentre Microsoft Xbox non può vantare alcuna esclusiva in classifica. Le vendite qui segnalate sono sia fisiche che digitali, tranne che nel caso delle esclusive Nintendo Switch (la casa di Kyoto non condivide tale dato).

Durante il solo mese di febbraio 2021, Super Mario 3D World + Bowser's Fury ha ottenuto la prima posizione battendo COD con solo le versioni fisiche. Ricordiamo che il gioco Nintendo è uscito a febbraio, quindi ha avuto molto meno tempo a disposizione per scalare la classifica del 2021 sopra riportata.

Guardando però gli ultimi 12 mesi (febbraio 2020 - febbraio 2021), la classifica dei giochi più venduti negli USA è composta da :



Call of Duty Black Ops Cold War Call of Duty Modern Warfare Animal Crossing New Horizons Madden NDL 21 Assassin's Creed Valhalla The Last of Us Parte 2 Ghost of Tsushima Marvel's Spider-Man Miles Morales Super Mario 3D All-Stars Mario Kart 8 Deluxe

Infine, vi segnaliamo che PS5 è la console venduta più rapidamente negli USA, sempre secondo i dati di NPD.