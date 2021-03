Forza Horizon 4 ha oltre 24 milioni di giocatori: è uno dei più giocati racing di sempre

La corsa di Forza Horizon 4 non accenna a rallentare. Nonostante siano passati più di due anni dalla sua uscita, il racing di PlayGround Games continua ad aumentare progressivamente la sua base di utenza. Lo scorso novembre, per esempio, Forza Horizon 4 ha superato quota 24 milioni di giocatori, diventando in questo modo uno dei più giocati racing di tutti i tempi.

Nata come lo spin-off arcade di Forza Motorsport, la serie di Microsoft si è progressivamente costruita una sua platea di ammiratori, conquistati dall'eccellente bilanciamento tra un gioco di corse arcade open world e un modello di guida vario, ma accurato. Senza considerare che il quarto capitolo è anche uno dei giochi che meglio ha sfruttato le capacità hardware di Xbox One.

Non stupisce, quindi, che col passare dei mesi Forza Horizon 4 sia anche uno dei primi giochi che gli utenti Xbox Game Pass provano una volta sottoscritto l'abbonamento. In questo modo il gioco di PlayGround Games è passato dai due milioni di giocatori del lancio, ai 10 di giugno 2019. Fino ad arrivare ai 24 milioni di giocatori totali registrati nel novembre del 2020.

Il tutto rimanendo all'interno della top ten dei giochi più venduti su Xbox, anche a distanza di tutti questi anni. Ora che il gioco è disponibile anche su Steam e Xbox Series X|S questi numeri non potranno che aumentare. Un risultato assolutamente meritato, che ci fa ben sperare per il prossimo Fable, in questo momento in sviluppo presso PlayGround Games.