Forza Horizon 4 arriva su Steam: disponibile da marzo per la prima volta nella serie

Forza Horizon 4 arriverà su Steam il 9 marzo 2021, e si tratta del primo capitolo in assoluto per la serie Forza ad arrivare sul digital delivery di Valve, proseguendo nel percorso di apertura da parte di Microsoft ad altri canali di pubblicazione e distribuzione.

Anche la versione Steam di Forza Horizon 4 avrà inoltre il crossplay con Xbox Series X|S, Xbox One e PC su Windows 10, oltre che con gli utenti che utilizzano xCloud su piattaforme mobile, dunque da questo punto di vista la versione Steam è parificata a quella disponibile su Microsoft Store.

Il gioco ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta probabilmente del miglior racing game arcade attualmente disponibile, che ha ulteriormente perfezionato e arricchito la particolare formula ideata da Playground Games con i capitoli precedenti, prendendo la base da sim-cade di Forza Motorsport, facendola diventare molto più arcade e inserendo una quantità immane di modalità, gare ed eventi differenti, all'interno di un'ampia mappa esplorabile liberamente.

Di recente, il gioco si è arricchito della modalità gratuita Super7, che ha proseguito il supporto di Playground effettuato negli anni dopo il lancio originale su Xbox One, oltre all'aggiornamento dedicato a Xbox Series X|S. Si è parlato anche di un possibile DLC sulle Hot Wheels ma è possibile che si tratti solo di pacchetti con auto aggiuntive.

Forza Horizon 4 si aggiunge dunque ai vari giochi che Microsoft ha portato su Steam nel corso degli ultimi tre anni, peraltro ottenendo ottimi risultati di vendita, come Halo: The Master Chief Collection, Sea of Thieves e Microsoft Flight Simulator.