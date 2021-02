PS5 ha un lettore Blu-ray 4K UHD migliore di Xbox Series X per HDTVTest

Secondo HDTVTest, un canale YouTube specializzato in analisi video di apparecchiature audio-video, PS5 monta un lettore Blu-ray 4K UHD migliore rispetto a quello di Xbox Series X. Il risultato è che la console di Sony offre un'esperienza cinematografica migliore rispetto alla controparte di Microsoft.

Un risultato sulla carta forse non sorprendente. Il formato Blu-ray, infatti, fu progettato dalla stessa Sony per soppiantare il DVD. Il colosso giapponese, inoltre, affonda le sue origini nel mercato del cinema e dei televisori, quindi può vantare sicuramente un'esperienza nel campo più vasta rispetto a Microsoft. Questo, però, non toglie che i risultati ottenuti dal lettore di Xbox Series X siano al momento un po' deludenti e non sappiamo se il colosso di Redmond potrà migliorare le prestazioni del suo lettore con i futuri aggiornamenti.

Questo, ovviamente, se si approccia al problema dal punto di vista professionale: il normale consumatore, probabilmente, non si accorgerà delle differenze e potrà avere un'esperienza di alto livello con entrambe le console. I più esigenti, invece, potrebbero non essere contenti del fatto che il lettore Blu-ray UHD delle nuove Xbox saltuariamente salti un fotogramma. Inoltre la resa dei colori è meno accurata rispetto a quella offerta da PlayStation 5.

L'immagine offerta dalla console di Sony è più pulita, priva di artefatti e in grado di replicare un'ampia gamma di colori. Inoltre riesce a gestire i 24 fotogrammi al secondo delle pellicole in maniera più accurata. Ovviamente non siamo di fronte ad uno strumento professionale, ma da questo punto di vista le performance del lettore di Sony sono superiori.