Xbox Series X|S: annunci ad aprile, maggio e giugno secondo un noto giornalista

È certamente un momento positivo per Xbox e Microsoft. La definitiva acquisizione di Bethesda ha reso l'offerta della compagnia di Redmond sempre più interessante e ha aggiunto all'arco molte frecce sul lungo periodo. Ovviamente per consolidare questo risultato deve annunciare quali novità arriveranno per i giocatori Xbox. Secondo un noto giornalista, Microsoft ha infatti programmato grandi annunci per aprile, maggio e giugno 2021.

Parliamo di Daniel Rubino, executive editor di Windows Central. Il giornalista ha infatti commentato un recente report di Window Central Gaming nel quale si parla di un evento programmato il 26 marzo 2021. A quanto pare, quindi, Microsoft non ha in programma novità solo per questo mese, ma ha deciso di condividere informazioni in modo continuato fino all'estate.

Si tratterebbe per certo di un'ottima strategia: dividere gli annunci su più periodi ed eventi manterrebbe l'attenzione alta. Ora Microsoft ha dalla propria molteplici team all'interno degli Xbox Game Studios, quindi non è impossibile che vi siano molte novità pronte da svelare. Concentrarle in un solo grande evento rischierebbe solo di affossare quelle "di minor peso".

Xbox e Bethesda sono ora unite

Alcuni report recenti hanno affermato che Microsoft e Bethesda avranno un proprio show all'E3: saranno ovvero eventi separati. Xbox avrebbe in serbo, in particolar modo, nuovi annunci di giochi in uscita nel 2021, secondo una dichiarazione di Microsoft stessa. Per il momento, comunque, molto di quello che circola in rete è un rumor e non informazioni ufficiali: sottolineiamo inoltre il fatto che Rubino parla di "Microsoft" e non solo "Xbox", quindi parte di questi annunci potrebbero non essere dedicati ai videogiochi.

Vi ricordiamo inoltre che da oggi i giochi Bethesda dell'Xbox Game Pass sono in totale 20: ecco la lista.