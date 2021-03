Pokémon Go consentirà di vedere cosa nascerà dalle uova, la nuova opzione è in test

Attraverso il suo account di Twitter ufficiale, Niantic ha annunciato che sta testando una nuova funzionalità di Pokémon Go. Per il momento il test è disponibile presso alcuni allenatori selezionati, ma presto tutti potranno scoprire quali pokémon si potrebbero nascondere all'interno delle uova, così da poter dare la possibilità di prediligere un determinato uovo piuttosto che un altro.

Per chi non lo sapesse, in Pokémon Go i mostri tascabili possono essere catturati in diverso modo. Il più comune è trovandoli in giro per le strade, ma i pokémon più temibili possono essere trovati nei raid o anche come premio di speciali missioni. Un altro modo per catturarli è liberarli dalle grinfie del Team Go Rocket o facendoli nascere dalle uova.

Queste uova sono divise in diverse categorie in base alla loro rarità e richiedono di essere scarrozzate per diversi chilometri per farle schiudere, quindi si tratta di un'operazione piuttosto dispendiosa. Per questo motivo in molti vorrebbero sapere prima di selezionare un uovo quello che potrebbe contenere, in modo da dare la priorità a quelli che potrebbero avere al loro interno pokémon potenzialmente utili per la loro partita.

La nuova funzionalità, infatti, dovrebbe dire al giocatore quali sono i pokémon che potrebbero uscire da un determinato uovo e il loro livello di rarità. L'unica cosa che non si saprà è se il pokémon contenuto sarà cromatico o meno. Una bella aggiunta che potrebbe aiutare diversi allenatori di livello più avanzato.