The Mix Live Showcase e il Paradox Insider sono le dirette Twitch di oggi

Se pensavate di potervi godere il weekend senza di noi, vi sbagliavate di grosso! Anche oggi siamo live sul canale di Twitch di Multiplayer.it con due appuntamenti forse considerati minori, ma che sicuramente sapranno soddisfare le voglie dei videogiocatori più hardcore. Si comincia alle 18 con il The Mix Live Showcase per arrivare alle 20 con il Paradox Insider.

Vincenzo Lettera e Alessandra Borgonovo sono già in diretta a parlarvi del The Mix Live Showcase. Si tratta di uno speciale appuntamento nel quale diversi produttori di giochi indipendenti si sono organizzati per presentare tutti assieme al grande pubblico le loro novità. Siete alla ricerca di qualcosa originale? Volete scoprire quale sarà la prossima sorprendente hit indie? Siete nel posto giusto.

Alle 20, invece, Umberto Moioli e Pierpaolo Greco ci accompagneranno alla scoperta del Paradox Insider, ovvero l'evento digitale che il celebre publisher svedese ha organizzato per presentare tutte le sue novità. Se siete amanti degli sparatutto sanguinolenti forse non è lo spettacolo giusto, ma il Paradox Insider dovrebbe garantire un'eccezionale dose di strategici di altissimo livello, oltre che magari qualche novità null'attesissimo, quanto tormentato Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, il Gdr rinviato al 2022.

Potrete seguire entrambe le dirette streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

