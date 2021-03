Marvel’s Avengers Operazione: Hawkeye – Futuro Imperfetto, video di gameplay

Durante una recente diretta su Twitch Square Enix, il publisher di Final Fantasy, Tomb Raider e Life is Strange, ha mostrato un lungo video di gameplay di Marvel's Avengers Operazione: Hawkeye - Futuro Imperfetto.

Si tratta del nuovo DLC in arrivo per l'action MMO sviluppato da Crystal Dynamics, incentrato sull'arrivo di Occhio di Falco, uno dei Vendicatori finora trascurati dal gioco. Si tratta di un momento importante per il gioco, dato che coincide con il tentativo da parte degli sviluppatori di rilanciare questo gioco, dopo il difficoltoso lancio di qualche mese fa.

Il prossimo 18 marzo 2021 sarà aggiunta gratuitamente Operazione: Hawkeye - Futuro Imperfetto, un contenuto che aggiunge il celebre arciere, un nuovo capitolo della storia di Marvel's Avengers e un nuovo temibile nemico: Maestro.

Lo stesso giorno arriverà l'attesa patch per sfruttare pienamente Xbox Series X|S e PlayStation 5 e una corposa patch che va a cambiare diversi elementi del gioco, come per esempio la progressione dei personaggi.

L'upgrade alle console next-gen sarà gratuito su entrambe le piattaforme e i giocatori potranno trasferire i salvataggi senza problemi di sorta. Questo aggiornamento consentirà di scegliere la modalità grafica, tra la risoluzione e un frame rate migliorato.