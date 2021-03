Zelda Breath of the Wild: strumenti per la telecamera libera rilasciati online

Un nuovo strumento per The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato rilasciato online. Questo tool permette ai giocatori di controllare la telecamera come preferiscono, senza che questa sia legata a Link, il protagonista del gioco. Lo strumento è stato testato e confermato funzionante per Cemu versione 1.22.2 e per The Legend of Zelda Breath of the Wild v15.0 e DLC versione 3.0.

La compatibilità con altre versioni e altri strumenti non è stata confermata. The Legend of Zelda Breath of the Wild riceve un grande supporto dalla community dei modder grazie al fatto che il gioco sia giocabile su PC tramite emulazione. Ovviamente, come sempre, sconsigliamo di emulare il gioco se non possedete la console e il gioco originale.

I modder hanno nel corso del tempo rilasciato mappe personalizzate, espansioni non ufficiali e vari altri strumenti. Tutte queste feature sono sempre molto apprezzate da speedrunner e streamer che ancora oggi sfruttano The Legend of Zelda Breath of the Wild per creare i propri contenuti.

Una delle espansioni non ufficiali più note e apprezzate è Relics of the Past, che modifica il gioco in maniera massiccia, rendendolo molto più difficile, soprattutto tramite l'introduzione di un maggior numero di macchinari antichi che pattugliano le strade di tutta la mappa. Questa espansione di The Legend of Zelda Breath of the Wild cambia anche alcune meccaniche di gioco, come i tempismi del parry e il funzionamento di alcuni glitch, come il salto con scudo.

Parlando invece di Zelda Breath of the Wild 2, la data di uscita è lontana, insider danno la brutta notizia.