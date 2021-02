Zelda Breath of the Wild 2: data di uscita lontana, insider danno la brutta notizia

Tramite il recente Nintendo Direct, la società di Kyoto ha parlato di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Purtroppo, la grande N ha sfruttato l'evento solo per dire che ancora non è il momento di svelare nuove informazioni. Qual è la data di uscita? Non lo sappiamo. Quando potremo vedere un po' di gameplay? Non è dato saperlo. Quale sarà il nome di questo nuovo gioco? Anche questo è un mistero. Ovviamente Nintendo dovrà sbottonarsi, quando l'uscita sarà vicina: secondo un nuovo leak, però, non accadrà a breve.

La data di uscita di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 non è infatti fissata per il 2021 secondo le informazioni trapelate online. Fortunatamente l'attesa non sarà esageratamente lunga: pare che il gioco di Link e Zelda sarà disponibile nel 2022. Più precisamente, secondo i leaker, la data di uscita sarà contemporanea al rilascio di Nintendo Switch Pro, la console al centro di continui rumor.

Ovviamente si tratta, come sempre, di un leak e non di informazioni ufficiali. Anche tutto quello che "sappiamo" sulla presunta Nintendo Switch Pro è solo un insieme di speculazioni, quindi tutto ciò che ruota attorno a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è un grande punto di domanda. Il leak non ci dice nemmeno se l'uscita della console e del gioco è attesa in primavera o in autunno.

Per ora non possiamo fare molto, speriamo solo che Nintendo sfrutti il prossimo Direct per parlare di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Per quanto riguarda Nintendo Switch Pro, secondo i leak è come una "PS4 con DLSS e una CPU migliore".