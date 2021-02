PS5 e PS4, marzo 2021: i giochi migliori del mese

È tuttavia anche il mese delle versioni next-gen di Marvel's Avengers e Crash Bandicoot 4: It's About Time, e non solo: fanno il proprio debutto in formato cross-platform, dunque anche su PS4 , titoli come la coloratissima avventura Balan Wonderworld e l'originale esperienza cooperativa di It Takes Two.

Marzo 2021 segnerà l'arrivo su PS5 di Yakuza: Like a Dragon, l'ultimo episodio della serie SEGA che cambia protagonista, ambientazione e persino gameplay per consegnarci un'avventura completamente nuova, ma sempre narrata in maniera eccellente e con personaggi di grande spessore.

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza: Like a Dragon, quasi tutti i personaggi giocabili in un'immagine.

In uscita su PS5 il 2 marzo

Al debutto anche su PS5 con upgrade gratuito per i possessori della versione PlayStation 4, Yakuza: Like a Dragon, abbandona l'ampiamente collaudato sistema di combattimento action in favore di scontri a turni in stile RPG, pieni di mosse speciali e strategia. Non è tuttavia l'unica novità di questo capitolo, che presenta per la prima volta un protagonista diverso dal classico Kazuma Kiryu, ovverosia Ichiban Kasuga.

Ex membro della famiglia Arakawa, agli ordini del Clan Tojo, Ichiban accetta di finire in carcere per un delitto che non ha commesso al fine di salvare la carriera del suo patriarca, ma scopre di essere stato tradito. Sullo sfondo di una splendida Yokohama, troverà però dei nuovi amici e insieme a loro cercherà di scoprire la verità su quanto accaduto.