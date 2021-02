Animal Crossing: New Horizons, quali animali catturare prima della fine di Febbraio

Ecco gli animali da catturare prima della fine di febbraio in Animal Crossing: New Horizons.

Ci siamo. Con l'arrivo di marzo si conclude il primo anno di vita di Animal Crossing: New Horizons.

Ne abbiamo visti di pesci e insetti negli ultimi dodici mesi. Animali che arrivavano e animali che se ne andavano.

Dai più ostici ai meno rari, dovremmo aver ormai concluso l'enciclopedia, dato che a breve inizierà nuovamente il ciclo di creature catturabili sulle varie isole del gioco. Se così non fosse, non disperate, avrete modo di recuperare durante il prossimo anno.

Per il momento, tuttavia, vediamo quali animali catturare prima della fine di febbraio in Animal Crossing: New Horizons.

Pesci e insetti che non saranno più disponibili dalla fine di febbraio e quindi da catturare con priorità in Animal Crossing: New Horizons: Insetti Farfalla Raja Brooke - 2500 stelline - Dalle 8:00 alle 17:00 - Torna ad aprile

Zigottero - 500 stelline - Tutto il giorno - Torna a novembre

Scarabeo stercorario - 3000 stelline - Tutto il giorno - Torna a dicembre

Pesci di fiume Pingo - 400 stelline - Tutto il giorno - Torna a dicembre Pesci di mare Pesce palla - 5000 stelline - Dalle 21:00 alle 5:00 - Torna a novembre

Creature marine Porcellino di mare - 10.000 stelline - Dalle 16:00 alle 9:00 - Torna a novembre

Ostrica - 1100 stelline - Tutto il giorno - Torna a settembre

Gamberetto boreale - 1400 stelline - Dalle 16:00 alle 9:00 - Torna a settembre

Cestello di Venere - 5000 stelline - Tutto il giorno - Torna a ottobre