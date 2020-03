Animal Crossing: New Horizons, quali animali catturare prima della fine di Marzo

Animal Crossing: New Horizons, come crediamo sia ormai chiaro a tutti, segue lo scorrere dei giorni e delle stagioni del mondo reale. Di conseguenza, la flora e la fauna cambiano a seconda del meteo, della data, perfino dell'orario. In questo periodo iniziale, che coincide con il mese di Marzo, si possono trovare particolari specie che potrebbero non farsi più vedere per svariati mesi. Per questo, è molto importante catturare almeno un esemplare per ognuna di esse e consegnare il tutto a Blatero, il gufo che si occupa del museo.

La cosa interessante in Animal Crossing è il fatto di poter scegliere anche l'emisfero nel quale giocare, con conseguente cambiamento di flora e fauna. Dato che ci troviamo in quello boreale e crediamo che la maggior parte di voi abbia scelto quest'ultimo, ci limiteremo a elencare gli esemplari da catturare in esso questo mese. Non indugiamo oltre e vediamo insieme quali sono gli animali da catturare prima della fine di marzo in Animal Crossing: New Horizons.