EA Play su Xbox Game Pass per PC da domani, è un gran bel momento per Microsoft

Xbox Game Pass: sono giorni ormai che non si parla d'altro, ma a quanto pare le sorprese non erano ancora finite e ora sappiamo che a partire da domani, 18 marzo, EA Play sarà disponibile anche per gli utenti PC abbonati al servizio Microsoft.

La casa di Redmond sta insomma vivendo un gran bel momento, la più classica delle "lune di miele", che in questo caso arriva a breve distanza dal lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, ma come detto non trascura assolutamente gli utenti Game Pass sulla piattaforma Windows 10, che ancora non avevano potuto mettere le mani sul catalogo di Electronic Arts. Come detto, da domani anche loro verranno accontentati.

Xbox Game Pass, le ultime novità del catalogo.

Disponibile sulle console Xbox dallo scorso novembre, EA Play è un servizio in abbonamento che normalmente costa 3,99 euro al mese e consente di giocare con l'intero catalogo dei giochi prodotti da Electronic Arts, sebbene non dal day one come accade per la variante Pro, accessibile unicamente via Origin e caratterizzata da un prezzo di 14,99 euro al mese.

Parliamo dunque di un sostanziale arricchimento per la già corposa line-up del Game Pass, che non a caso vanta attualmente numeri mostruosi e si conferma di gran lunga l'offerta in stile "all you can play" più conveniente sul mercato.

Star Wars: Squadrons è una delle ultime aggiunte al catalogo di EA Play.

Come detto, la notizia arriva in un momento davvero fantastico per Microsoft, che dopo l'ufficialità dell'acquisizione di Bethesda è entrata di fatto in una nuova fase e sembra voler fare sul serio nella sua battaglia con PS5, a colpi di esclusive e lanci direttamente su Game Pass, come quello di Outriders.

Per il momento Sony detiene ancora il primato qualitativo delle produzioni first party, con franchise che valgono da soli il prezzo del biglietto: da The Last of Us a Uncharted, da God of War a Horizon, da Days Gone a Ghost of Tsushima, da Ratchet & Clank a inFAMOUS, da Gran Turismo a Spider-Man, da Demon's Souls all'eventuale reboot di Silent Hill.

Silent Hill: il tanto chiacchierato reboot potrebbe essere un'esclusiva PS5.

È chiaro tuttavia che già a partire da questo autunno gli ingenti investimenti compiuti da Microsoft daranno i propri frutti, e la narrazione secondo cui la casa di Redmond non può competere in termini di esclusive con PlayStation verrà probabilmente rovesciata.

Se poi, come si vocifera, anche il catalogo di Ubisoft+ dovesse approdare su Xbox Game Pass, ci troveremmo davvero di fronte a uno scenario impensabile fino a qualche anno fa, e che dovrebbe far piacere a tutti gli appassionati di videogame: una concorrenza forte non può che migliorare il mercato. Siete d'accordo? Parliamone.