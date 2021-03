Xbox Game Pass, la lista dei giochi include ad oggi 533 titoli Xbox, PC e cloud

Con le novità di ieri, la lista dei giochi disponibili su Xbox Game Pass ha raggiunto quota 533 titoli, suddivisi in questo modo: 376 per Xbox, 252 per PC e 226 su cloud.

Come detto, sono appena stati aggiunti 20 giochi prodotti da Bethesda che hanno arricchito ulteriormente il catalogo del servizio in abbonamento, la cui convenienza è davvero fuori discussione.

Un utente del forum Resetera si è addirittura preso la briga di catturare un'istantanea della lista divisa per piattaforme: inserire qui immagini così lunghe sarebbe stato impossibile, ma le trovate nella fonte e scorrerle vi farà chiedere come mai non avete ancora sottoscritto il servizio.

Al di là del discorso che tiene banco in questi giorni sulla possibile esclusività dei prossimi titoli Bethesda, parliamo infatti di un vero e proprio "all you can play" con tutti i first party Microsoft disponibili fin dal day one.

A questi titoli si aggiungono inoltre svariate esperienze third party e i contenuti del catalogo di EA Play, a breve in arrivo anche su PC, mentre si vocifera del possibile debutto dei giochi Ubisoft.

Dal punto di vista dell'investimento economico, la spesa appare molto contenuta: si tratta di acquistare almeno una Xbox Series S (ancora disponibile su Amazon, vedi link di seguito), a meno che non vogliate limitarvi allo streaming, e appunto un abbonamento a Xbox Game Pass.