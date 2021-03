EA Play su Xbox Game Pass Ultimate PC nel 2021, Electronic Arts conferma ancora

Come se ce ne fosse ancora bisogno, Electronic Arts ha confermato per l'ennesima volta l'integrazione dell'abbonamento EA Play in quello Xbox Game Pass Ultimate entro il 2021. Stiamo ovviamente parlando dell'edizione PC, visto che su Xbox l'integrazione è già attiva da mesi.

In realtà la conferma era già stata data ufficialmente a fine 2020, in un post ufficiale su Xbox Wire, ripreso anche da EA Play, ma i videogiocatori sono ansiosi e insicuri e non smettono di chiedere quando arriverà. Per inciso: siamo a marzo e alla fine del 2021 mancano diversi mesi, almeno stando al calendario in uso dalle nostre parti, ma ciò non sta impedendo a molti di tempestare di domande gli account social di EA Play e Xbox Game Pass.

Cosa comporterà l'integrazione? La possibilità di giocare ai titoli compresi nell'abbonamento EA Play abbonandosi a Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta sicuramente di un'ottima iniziativa, che aggiunge molti giochi di qualità a un singolo abbonamento.