Dead by Daylight: il Trickster è così bello che tante desiderano essere uccise da lui

Recentemente in Dead by Daylight è arrivato un nuovo cacciatore: il Trickster. Il problema è che è così bello e affascinante che in molte sembrano essere contente di farsi uccidere da lui (solo nel gioco, naturalmente).

Il fatto è che il Trickster non è il solito personaggio uscito da qualche horror dozzinale, ma una sexy stella K-pop con il vizietto di uccidere. La novità è piaciuta così tanto da aver scatenato le videogiocatrici, che hanno iniziato a fare battute sui social creando immediatamente un'atmosfera goliardica intorno al personaggio.

Il Trickster non è il primo cacciatore di Dead by Daylight a essersi creato una sua fanbase, ma è sicuramente il primo a essere diventato un fenomeno per il suo aspetto piacente (a meno che qualcuno non trovi sexy Legion e Ghostface... tutto è possibile).

CollapsingStar, una veterana di Dead by Daylight, ha commentato con Polygon il fascino del Trickster spiegando che: "Amo il Trickster perché è dalla prima volta che mi ha fatto l'occhiolino che ho capito che lo avrei ringraziato nel caso mi avesse uccisa. Gioco soprattutto con i sopravvissuti, ma penso che sia il mio killer preferito."

In realtà c'è anche chi lo disprezza proprio per questo suo particolare fascino. Altri ritengono che non sia adatto al gioco, visto che stona insieme agli altri assassini.

Che aggiungere? Piaccia o meno, è certo che chi lo ha concepito è tornato a far parlare di Dead by Daylight, il che è sicuramente un bene per il gioco.