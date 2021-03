PS5: GameStop sconsiglia di comprare dai bagarini, nuove console in arrivo ogni settimana

Dopo aver soddisfatto tutte le prenotazioni, GameStopZing ha cominciato a mettere in vendita le nuove scorte di PS5 ricevute da Sony. Sfortunatamente, però, alcuni di questi bundle sono finiti nelle mani dei bagarini, che non ci hanno pensato due volte prima di metterli in vendita ad un prezzo maggiorato. La catena, ovviamente, sconsiglia fermamente di rivolgersi a questo genere di persone: i rischi di truffa sono molto elevati e si vanno a pagare dei sovrapprezzi davvero inutili. Sfortunatamente, però, GameStopZing può solo limitare il numero di console vendute ad ogni persona (ovvero una ad acquirente), ma non può impedire la rivendita delle console vendute. Quello che consiglia, quindi, è di continuare a seguire la newsletter commerciale inviata a cadenza settimanale per poter provare ad aggiudicarsi una console del lotto successivo. Gli approvvigionamenti stanno diventando più frequenti e non dovrebbe mancare molto ad una normalizzazione della domanda.

GameStopZing, infatti, ha confermato che i nuovi clickday saranno annunciati tramite mailing list e consiglia, quindi, di iscriversi per sapere in tempo reale quando saranno messe in vendita le nuove PlayStation 5.

