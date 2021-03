PS5: GameStopZing ha esaurito le nuove scorte in 3 minuti, il clickday annunciato via mailing list

GameStopZing ha comunicato che ieri alle 15:30 ha messo in vendita un nuovo lotto di PS5. Peccato che le console, un po' per la grande richiesta, un po' per le scorte limitate, sono andate esaurite in 3 minuti. Ad approfittarne sono stati principalmente coloro che fanno parte del programma GSZ+, che sono stati avvisati via newsletter dell'imminente promozione. La catena di negozi ha dichiarato che anche il prossimo clickday sarà annunciato via mailing list, così da spingere questo servizio e premiare i suoi clienti più affezionati.

La comunicazione arrivata ieri ai clienti GSZ+ avvisava che c'era la possibilità di acquistare la console in versione standard al prezzo di lancio di € 499.98 oppure in versione bundle a € 724.98. Quest'ultima, anch'essa in sold out poco dopo, comprendeva la console, il secondo controller Wireless DualSenseTN, 2 giochi, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls, ed un Funko. Nonostante questo, solo i più veloci e fortunati hanno potuto approfittare dell'offerta.

Come dicevamo in testa alla news, GameStopZing cerca di incentivare l'iscrizione alla sua newsletter, il sistema più veloce per essere informati di ogni nuovo "clickday". Ogni mail, infatti, contiene un link che dirotta velocemente e senza preamboli verso una sala d'attesa virtuale, dalla quale, dopo aver atteso il proprio turno, si può accedere all'acquisto. GameStopZing assicura che è una procedura necessaria per veicolare il traffico del sito web e dare ai clienti l'accesso alla vendita in ordine di arrivo. Tutti potranno accedere alla sala d'attesa (anche arrivando dai social o direttamente dal sito), solo che attraverso la mailing list sarà possibile farlo più velocemente.

Nei negozi GameStopZing potrà essere effettuata l'iscrizione alla newsletter.

GameStopZing ha approfittato del successo ottenuto per annunciate che anche il prossimo clickday sarà riservato ai proprio clienti che avranno autorizzato GameStopZing ad essere contattati attraverso newsletter. L'invito che fa l'azienda è quindi quello di iscriversi, per chi non lo ha ancora fatto, al programma loyalty GSZ+, in negozio oppure online, ed autorizzare la ricezione delle comunicazioni commerciali da parte di GameStopZing.

GameStopZing ha inoltre annunciato che tutte le prenotazioni delle console in versione fisica, fatte dai propri clienti in questi mesi, sono state finalmente soddisfatte. Mancano all'appello alcune versioni digitali ma la macchina è attualmente ancora non disponibile sul mercato.

Una seconda comunicazione arrivata a tutti i clienti che si sono aggiudicati la console, riguarda infine la ricezione a casa del proprio ordine. Da GameStopZing arriva anche la raccomandazione importante per tutti i clienti, considerato il contenuto preziosissimo del proprio ordine ( La PS5 è introvabile al momento sul mercato italiano e non solo) è quello di verificare con scrupolo il proprio pacco, accertandosi che non vi siano evidenti segni di manomissione. La scelta consigliata è quella di firmare con riserva la consegna, così da poter ricevere, in caso di accertata manomissione, tutta l'assistenza necessaria attraverso il Servizio Clienti dell'azienda.