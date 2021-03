Multiplayer.it si rinnova! Ecco tutte le novità nei commenti e nella moderazione

Bloccare un utente comporta che: - l'utente bloccato non potrà inviarvi messaggi privati - l'utente bloccato non potrà citarvi nei commenti - l'utente bloccato non potrà visualizzare la vostra bacheca personale - verranno disabilitate tutte le notifiche riguardanti l'utente bloccato.

Ad alcuni utenti particolarmente attivi dal punto di vista dei commenti e che si sono distinti per la propensione a discutere in maniera civile è stato assegnato lo status di "Superlettore". Questo non comporta privilegi od obblighi, ma è un riconoscimento visibile dal cerchietto fucsia intorno all'avatar e dalla stellina distintiva che sostituisce il numerino della progressione dei livelli.

Blocco delle risposte

Abbiamo sempre sostenuto che la critica rivolta nei nostri confronti, se costruttiva, potesse portare giovamento tanto al sito quanto agli stessi lettori che giornalmente ci seguono e supportano con entusiasmo. Negli ultimi anni però questo concetto è stato travisato a più riprese e la critica è diventata dapprima scherno e poi insulto, spesso diffamazione. Va da sé che per lo staff, il quale quotidianamente si impegna per fornire agli utenti il miglior servizio possibile - che peraltro consumate in maniera totalmente gratuita e che talvolta viene svolto da volontari senza ricevere un soldo in compenso -, assistere a tutto ciò si tramuta in un colpo al cuore che certamente non fa bene all'umore.

Quindi da un lato abbiamo deciso che le mancanze di rispetto nei confronti dello staff non saranno più tollerate in alcun contesto e in nessuna forma; dall'altro lato, per continuare a garantirvi la facoltà di esprimere attraverso i commenti un eventuale disappunto in relazione all'operato svolto dallo staff, abbiamo deciso di rispondere ai vostri commenti una singola volta per ciascuno, spiegandovi con la massima trasparenza le ragioni che ci hanno portato a compiere una determinata azione: dopodiché bloccheremo la discussione rendendola non replicabile e passeremo oltre. Non ci è possibile seguire contemporaneamente decine di discussioni infinite, che spesso si generano dalla mancanza di volontà da parte di alcuni utenti di comprendere il punto di vista dello staff.

Questo ci sembra il miglior compromesso possibile per raggiungere la soddisfazione di tutti.