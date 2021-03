PlayStation Indie: trailer dei 7 giochi presentati da Sony il 17 marzo

Heavenly Bodies è un gioco basato su cosmonauti, il corpo e l'assenza di gravità. Si tratta di un puzzle game basato sulla fisica nel quale dovremo controllare braccia e gambe del nostro personaggio per risolvere una serie di livelli. Il trailer condiviso permette di vedere due delle aree di gioco: in totale saranno sette.

Puzzling Places

Puzzling Places è un nuovo gioco di puzzle 3D ed è in arrivo su PlayStation VR durante l'inverno del 2021. Viene descritto come un gioco "rilassante e meditativo, ma anche molto coinvolgente". Dovremo costruire vari ambienti tridimensionali, basati su luoghi reali da tutto il mondo, con i pezzi a nostra disposizione, sfruttando la realtà virtuale per immergerci completamente. Gli sviluppatori promettono molteplici puzzle dal D1 e anche nuovi contenuti dopo l'uscita. Ci saranno anche vari livelli di difficoltà, con alcuni puzzle che potrebbero richiedere anche vari giorni per essere completati.