Disney+, arriva Star: nuovo brand che porterà nuovi film e serie TV, anche Boris 4

Disney+ ha presentato oggi Star, un nuovo brand all'interno del servizio video in streaming del colosso americano, destinato ad espandere l'offerta attraverso un altro canale composto da nuovi film, serie TV e produzioni originali, tra le quali troveremo anche Boris 4.

In sostanza, si tratta del sesto "canale" che va ad affiancarsi agli altri già esistenti su Disney+: Star comparirà dunque accanto a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic a partire dal 23 febbraio 2021, portando con sé una grande quantità di nuovi contenuti.

Per il primo anno, Disney+ prevede di inserire attraverso Star più di 400 film e 6000 episodi di serie TV, a cominciare da produzioni originali in Europa. Tra i primi progetti di rilievo all'interno dei titoli originali di Star compaiono la quarta stagione di Boris, la serie TV tratta dall'omonimo film Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek e la serie crime basata su una storia vera, The Good Mothers.

Queste serie fungono da apripista per l'ampia manovra prevista da Disney in Europa, con oltre 50 produzioni già ordinate dal colosso americano a vari studi di produzione del Vecchio Continente, anche per ingrandire proprio il catalogo di Star e di Disney+ nei prossimi anni, oltre alle numerose serie provenienti dalle altre parti del mondo.

I progetti, in base a quanto riferito, abbracciano diversi generi: drama, comedy, sci-fi e documentari e hanno avuto il via libera in Italia, Francia, Germania e nei Paesi Bassi, insieme a molti altri progetti in fase di sviluppo. Si va da un thriller dedicato alla 'ndrangheta con un cast al femminile, ai supernatural mistery, da storie vere a romantic drama, queste sono le nuove produzioni europee che aggiungeranno a Disney+ uno storytelling "locale", garantendo contenuti un po' per tutti i gusti.





Ogni mese - ha dichiarato Daniel Frigo - arriveranno su Disney+ nuovi titoli dagli studi creativi Disney, inclusi Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios e Searchlight Pictures oltre ai contenuti di ESPN, National Geographic e alla programmazione locale".

"A quasi un anno dal lancio, Disney+ conta già 94,9 milioni di abbonati in tutto il mondo. L'arrivo di Star", come ha affermato Kathryn Fink, General Manager Media, "nasce dal forte interesse del pubblico adulto già abbonato di avere su Disney+ ancora più contenuti dedicati".

Completamente integrato all'interno di Disney+, Star debutterà come sesto brand, accanto a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Al momento del lancio, in Italia si aggiungeranno ai titoli già presenti su Disney+, 42 serie TV, 249 film e una lista di 5 Star Original. Entro un anno Star arricchirà ulteriormente l'offerta di Disney+ con oltre 400 film e circa 6000 episodi TV.

Al lancio di Star, Disney+ diventerà la casa esclusiva degli Star Original. Tra i titoli in streaming solo su Disney+ e disponibili dal 23 febbraio ci saranno: il thriller poliziesco Big Sky, creato dal narratore visionario David E. Kelley (Big Little Lies - Piccole grandi bugie, The Undoing - Le verità non dette); Love, Victor, la serie spin-off di Tuo, Simon scritta dagli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker (This Is Us) e Elizabeth Berger (This Is Us); la sitcom animata Solar Opposites, co-creata da Justin Roiland (Rick & Morty) e Mike McMahan (ex assistente sceneggiatore di Rick & Morty); oltre alle serie drama Helstrom, il cui produttore esecutivo è Paul Zbyszewski insieme a Karim Zreik e Jeph Loeb, e Godfather of Harlem, scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein, con protagonista Forest Whitaker.

Oltre a questi i già citati Boris 4 (6 episodi da 30 minuti l'uno), Le Fate Ignoranti (8 episodi da 50 minuti) e The Good Mothers (60 episodi da 60 minuti), oltre ad altre produzioni europee.

Ricordiamo peraltro che il prezzo di Disney+ aumenterà in Italia proprio dal 23 febbraio 2021, passando da 6,99 euro al mese o 69,99 euro all'anno ai prossimi 8,99 euro al mese o 89,90 euro all'anno, proprio in corrispondenza con il lancio di Star, fermo restando che l'aumento varrà per i nuovi abbonati e alla scadenza degli abbonamenti attuali.