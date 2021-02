Nintendo Direct fissato per domani, 17 febbraio: nuovi giochi del 2021 e Smash Bros

Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato oggi da Nintendo per domani, 17 febbraio 2021, incentrato su Super Smash Bros. Ultimate ma non solo, considerando anche la durata della puntata riferita dalla casa di Kyoto e il fatto che si parli anche di altri giochi in arrivo nella prima metà del 2021.

Alle ore 23:00 di domani, 17 febbraio, andrà in onda un Nintendo Direct di circa 50 minuti con informazioni su titoli per Nintendo Switch già disponibili, come Super Smash Bros. Ultimate, e su quelli in arrivo nella prima metà del 2021. Questo è quanto è stato riferito da Nintendo con il comunicato stampa di oggi.

L'accento sembra posto decisamente su Super Smash Bros. Ultimate, ma considerando che la trasmissione è prevista durate ben 50 minuti è altamente probabile che ci sia spazio anche per altre novità. D'altra parte, il fatto che pari di titoli "in arrivo nella prima metà del 2021" dovrebbe comportare diverse novità in anteprima per l'occasione.

Si tratterà comunque di giochi in uscita nei prossimi mesi, tra la primavera e l'estate, dunque è difficile aspettarsi titoli non annunciati o produzioni di grandissima dimensione, visto che queste non dovrebbero essere previste così a breve, a meno che Nintendo non abbia lavorato in gran segreto su qualche titolo enorme da annunciare e lanciare a sorpresa nel giro di pochi mesi, ma tutto è possibile considerando il solito riserbo della compagnia. Ovviamente ci sarà spazio per DLC ed espansioni del celebre picchiaduro già menzionato e forse anche di altri giochi già usciti.

Difficile insomma che si parli di pesi massimi tipo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, visto che questo non dovrebbe essere previsto nella prima metà del 2021, ma ci sarà comunque spazio per diverse novità non ancora annunciate, probabilmente. C'è da considerare comunque l'anniversario di Zelda e il fatto che questo possa portare con sé forse nuove rimasterizzazioni sulla serie, come suggeriscono diverse voci di corridoio recenti, dunque si tratta di un evento da tenere sicuramente d'occhio.