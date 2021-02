Romance of the Three Kingdoms 14 Diplomacy and Strategy Expansion Pack, la recensione dell'espansione per lo stragico Koei Tecmo

Per quanto sia relativamente poco conosciuta dalle nostre parti, tradotta poche volte in inglese e per lo più nelle sue versioni PC, la serie Romance of The Three Kingdoms è una delle più apprezzate da quella fetta di pubblico appassionato di storia cinese e strategia. Lo scorso anno, con Romance of The Three Kingdoms XIV , Koei Tecmo ha voluto proporla anche su PlayStation 4, col suo susseguirsi vorticoso di guerre, alleanze e tradimenti, ma in una forma sensibilmente semplificata in termini di controlli, e con una manciata di nuove opzioni per rendere più fluida l'esperienza. E ora, a distanza di circa un anno, la software house rilascia un'espansione per ampliare ulteriormente l'esperienza dei giocatori nei Tre Regni: ecco la nostra recensione di Romance of the Three Kingdoms 14 Diplomacy and Strategy Expansion Pack .

Una nuova modalità e scenari inediti

Per tutti i particolari relativi al gioco base vi rimandiamo alla nostra recensione, mentre qui preferiamo focalizzarci su quelli che sono i contenuti di questo DLC. Tre, in tal senso, le aggiunte principali introdotte: la prima è la nuova modalità War Chronicles, che aggiunge cinque nuovi scenari brevi sul campo di battaglia, che includono ciascuno eventi originali inediti, più la possibilità per i giocatori di poter assumere il comando di forze che non possono essere scelte in scenari normali, come per esempio Zhou Yu in The Battle of Chibi. Questa sessione si caratterizza per la presenza di meccaniche più arcade rispetto a quelle del gioco base, con missioni ridotte e meno elementi gestionali da considerare.

Alla fine di ogni scenario, tra l'altro, i giocatori ricevono un punteggio determinato dal modo in cui hanno condotto la partita, e quindi tenendo conto di fattori quali i turni utilizzati, il numero di ordini impartiti o quante volte è stata eseguita una tattica coordinata, e così via. Una discreta aggiunta per variare lo schema del gioco principale, ma nulla di più. Più interessante la seconda introduzione presente nel Diplomacy and Strategy Expansion Pack è quella che riguarda quattro nuovi scenari, grazie ai quali i videogamer possono interpretare dei Signori della guerra attivi durante diverse fasi temporali, e rivivere altri momenti della guerra dei Tre Regni, aprendo percorsi diversi per i rispettivi tentativi di unificare la Cina.

Con The Intentions of Two Yuans (ottobre 191), l'utente assiste (e partecipa) al collasso della Coalizione Anti-Dong Zhuo, mentre in The Battle of Chibi (ottobre 208), nota anche col nome di Battaglia delle Scogliere Rosse, allo scontro decisivo fra l'Impero Cinese della dinastia Han e l'esercito dei Signori della guerra Liu Bei e Sun Quan. In The Conquest of Liaodong (luglio 219), il giocatore è coinvolto nelle vicende legate all'alleanza tra Wei e Wu per impedire a Guan Yu di avanzare verso nord, così come in The Conquest of Liaodong (gennaio 238), nella sottomissione di Gongsun Yuan, il re di Yan, da parte di Sima Yi. Oltre agli eventi classici, i giocatori possono anche personalizzare e ricreare i loro momenti clou con il nuovo Editor di eventi, tramite il quale combinare sfondi, musica di sottofondo, messaggi e immagini degli ufficiali.