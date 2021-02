Xbox Game Pass febbraio 2021: seconda mandata di giochi gratis per Xbox, PC e xCloud

Xbox Game Pass prosegue l'espansione del proprio catalogo a febbraio 2021 con la seconda mandata di giochi gratis per gli abbonati, che in questo caso è rappresentata da sette titoli in arrivo per Xbox, PC e xCloud nel corso delle prossime settimane.

Vediamo dunque l'elenco dei giochi in questione, con le date di uscita e le piattaforme a cui si riferiscono: