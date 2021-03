Marvel's Avengers: Spider-Man è stato posticipato, forse a fine 2021 o più tardi

Marvel's Avengers è stato tra i protagonisti dell'evento Square Enix Presents, ma tra le novità ha fatto particolarmente rumore l'assenza di Spider-Man e il silenzio generale sulle tempistiche di arrivo dell'atteso super-eroe esclusivo per PS4 e PS5.

Abbiamo visto al suo posto emergere Black Panther, protagonista della prossima espansione, ma nella presentazione non c'è stato spazio per l'Uomo-Ragno, di cui è emersa qualche indicazione in una successiva intervista di IGN a Scot Amos di Crystal Dynamics, in occasione della presentazione della roadmap dei prosismi contenuti per Marvel's Avengers.

Black Panther e la sua espansione su Wakanda occuperà la parte centrale del 2021, tra estate e periodo successivo, dunque sembra rimanere poco spazio per altre aggiunte di grosso calibro. Per quanto riguarda Spider-Man "Posso dire, formalmente, che ci stiamo lavorando per il momento", ha affermato Amos a IGN, "Dunque si trova nella roadmap dei contenuti futuri".

A quanto pare, la roadmap presentata è considerata ufficiale per i contenuti sul breve-medio termine, dunque sembra escluso che qualcos'altro possa rientrare nel gioco da qui all'estate rispetto a quanto già presente nel programma. "Ci stanno ancora lavorando e ci aspettiamo ancora che Spider-Man arrivi presto su PlayStation", si è limitato a precisare Amos, quasi come se ci fosse il dubbio che il personaggio in questione possa arrivare o meno.

Considerando che questo era dato per assodato, il problema era invece capire quando Spider-Man sarebbe stato messo a disposizione, ma non ci sono ancora risposte ufficiali al riguardo. Sembra chiaro che l'arrivo del super-eroe sia stato posticipato a data da precisare: essendo al di fuori della roadmap segnalata, potrebbe arrivare solo verso l'autunno ma è possibile che venga anche spostato al 2022.

Nel frattempo, Marvel's Avengers ha ottenuto le nuove versioni next gen per PS5 e Xbox Series X|S.