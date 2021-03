PS5: una folle cover a forma di gigantesca PS1 di legno per seppellire la console

PS5 avrà pure (in futuro) delle cover intercambiabili o altre colorazioni ma niente può nemmeno avvicinarsi a una gigantesca PS1 di legno dentro la quale nascondere la console next gen Sony.

Un po' un monumento alla storia delle console PlayStation e un po' forse un modo per nascondere alla vista le controverse forme di PS5, Chris Salomone ha progettato in CAD e poi realizzato in maniera artigianale questa "bellissima" copertura custom per la console Sony, a quanto pare tutta in legno.

Di fatto, si tratta di una copertura totale, una sorta di sarcofago ligneo nel quale seppellire PS5, purché ovviamente si abbia abbastanza spazio in soggiorno per contenere un mausoleo di questa portata. A parte la stranezza dell'idea, l'esecuzione è davvero notevole: la copertura ha l'esatta forma della PS1 originale, con tanto di particolari come tasti, coperchio e slot per i controller e le memory card tutti riproposti in maniera estremamente precisa, intagliando il legno.

Il sospetto è che una copertura totale di questo genere, per quanto dotata di aperture, possa sottoporre PS5 a ulteriore stress dovuto alle alte temperature, tanto più che il legno non è propriamente il materiale più adatto a disperdere calore per un dispositivo elettronico.

In ogni caso, vale la pena dare un'occhiata a questa incredibile impresa di artigianato da parte di Chris Salomone, riassunta nel video riportato qui sotto, che va ben oltre le semplici personalizzazioni che abbiamo visto finora, anche se non raggiunge ancora i livelli visti con la PS5 raffreddata a liquido.