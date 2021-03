PS5: la versione custom con raffreddamento a liquido è un capolavoro d'ingegneria

PS5 comincia ad essere conosciuta più a fondo anche dai modder, ma bisogna essere davvero degli specialisti per effettuare una modifica profonda come quella presentata dagli youtuber di Modding Cafè, che hanno realizzato un sistema di raffreddamento a liquido in grado di cambiare le performance e la forma della console Sony.

Viene da dire che si siano fatti un po' prendere la mano per quanto riguarda il design definitivo, visto che l'aspetto finale di PS5 con questa modifica hardware è a dir poco "insolito", ma il lavoro effettuato sulla progettazione e la realizzazione tecnica del modding è veramente impressionante.

La forma base di PS5 non è proprio una cosa che passa inosservata, diciamo, ma applicando lo chassis elaborato dai modder in questione diventa qualcosa di veramente folle a vedersi. Tuttavia, quello che interessa maggiormente è vedere tutto il lavoro effettuato sul sistema di raffreddamento, che appare un processo molto accurato e decisamente professionale.

I modder hanno prima smontato interamente PS5, dissaldando anche diverse parti per consentirne la modifica, poi hanno elaborato i nuovi componenti, da dissipatori a sistemi di trasmissione del liquido, progettandoli attraverso software specifici e poi costruendoli a tutti gli effetti, utilizzando un misto di materiali plastici e metallici.

Ogni singolo elemento appare molto elegante e curato, tanto da rendere il processo di costruzione un vero spettacolo, soprattutto per quanto riguarda i componenti custom costruiti appositamente per lo scopo. Non manca ovviamente un sistema di illuminazione RGB e anche alcuni tocchi di classe come una grata di isolamento intagliata con i simboli di PlayStation e una sorta di appoggio integrato per il DualSense. Peccato che il risultato finale sia alquanto inquietante, esteticamente parlando.

Alla fine tutto sembra funzionare con una buona riduzione del calore all'interno di PS5 ma soprattutto senza affidarsi alla ventola: in base al test effettuato, la temperatura dell'acqua all'interno del sistema di raffreddamento risulta stabile sui 37-38 gradi dopo quattro minuti, mentre la backplate interna rimane sui 54,5 gradi dopo circa 20 minuti di utilizzo ma senza l'utilizzo di ventole dirette, dunque rimanendo praticamente silenziosa.