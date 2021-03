Resident Evil Village, quanto spazio occupa? Dimensioni di download e installazione

In attesa dell'uscita di Resident Evil Village, risulta intanto interessante conoscere le dimensioni del gioco, ovvero le dimensioni del download e dunque lo spazio richiesto su PC e console per poter effettuare l'installazione.

L'informazione proviene dal Microsoft Xbox Store, dunque riguarda specificamente le console Microsoft, ma il dato è probabilmente vicino anche a PS4, PS5 e PC, in attesa di ulteriori informazioni più precise per ogni piattaforma. In base a quanto emerso sulla pagina ufficiale del gioco nello Store Microsoft, Resident Evil Village occupa in totale 50,02 GB su Xbox Series X|S e Xbox One.

Da notare che il dato in questione riguarda download e installazione completa sia di Resident Evil Village che di Resident Evil RE: Verse, ovvero la modalità multiplayer che accompagna l'ottavo capitolo ma che è a tutti gli effetti un gioco a parte.

Se si considera soltanto Resident Evil Village, ovvero il gioco single player principale, la dimensione scende a 35 GB, con il resto (15 GB circa) occupato dunque da RE: Verse. Per il resto, del nuovo capitolo del survival horror Capcom abbiamo saputo che sarà censurato in Giappone con diverse differenze rispetto alla versione occidentale, inoltre abbiamo visto un primo video dalla presentazione AMD della versione PC, che supporterà ray tracing e FidelityFX.