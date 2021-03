Resident Evil Village: annunciato lo Showcase di aprile, mostrerà nuovi personaggi e contenuti

In occasione dei festeggiamenti per i 25 anni di Resident Evil, Capcom ha annunciato che ad aprile trasmetterà un nuovo Showcase dedicato a Resident Evil Village. Similmente all'evento dello scorso gennaio, anche ad aprile saranno diffusi tanti dettagli sul gioco, come nuovi, affascinanti personaggi, ambientazioni e molto altro. Nei prossimi giorni il publisher giapponese diffonderà maggiori dettagli su questa iniziativa.

Attraverso il comunicato stampa nel quale venivano annunciate le date dell'open beta su PC, PS4 e Xbox One di Resident Evil Re:Verse, abbiamo appreso che il publisher giapponese stava organizzando un nuovo evento digitale anche per Resident Evil Village, l'attesissimo nuovo capitolo in arrivo il 7 maggio su PlayStation, Xbox e PC. Il gioco arriverà anche su Stadia. Anzi, prenotando su questa piattaforma Resident Evil Village, si otterrà in regalo la Stadia Premier Edition, mentre RE 7 è gratis su Stadia Pro.

Ecco quanto riportato dal distributore italiano: "Nuovi dettagli verranno svelati in un nuovo evento digitale del Resident Evil Showcase ad aprile, permettendo ai fan di dare un'occhiata a ciò che li attende quando Resident Evil Village arriverà il 7 maggio. Il Resident Evil Showcase di gennaio ha rivelato informazioni su nuove caratteristiche e personaggi di gioco significativi per Resident Evil Village così come altri aggiornamenti sul brand, e l'evento di aprile seguirà l'esempio con nuovi contenuti di gioco e notizie per il 25° anniversario. Nelle prossime settimane daremo per maggiori informazioni tra cui l'ora esatta dell'evento digitale e come seguirlo."