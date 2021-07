Phil Spencer fa i complimenti al DualSense e suggerisce che il controller di Xbox potrebbe essere aggiornato

Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha fattoi complimenti al DualSense di PS5 e ha suggerito che il controller di Xbox Series X e S potrebbe essere aggiornato di conseguenza. Più che altro ha parlato di prendere ispirazione per delle nuove caratteristiche, che può significare anche cercare una strada alternativa rispetto alla concorrenza.

Spencer ha toccato l'argomento nel Kinda Funny Gamercast, mentre si parlava di accessori. I piani per l'hardware legato a Xbox sono nelle mani di Liz Hamren, che secondo Spencer sta facendo un ottimo lavoro: "stiamo pensando a diversi tipi di apparecchi che riescano a portare più giochi in più posti. Probabilmente continueremo a lavorare sul controller. Credo che Sony abbia fatto un ottimo lavoro con i suoi controller e guardandoli penso che dovremmo fare qualcosa anche noi."

Attualmente, comunque, Microsoft è impegnata nel realizzare accessori più specifici, restando vigile per vedere l'arrivo di nuove opportunità: "In questo istante non c'è niente di scontato, a mio avviso."

Presto avremo quindi un controller Xbox con feedback aptici e tutte le altre novità del DualSense? Difficile dirlo, ma è probabile che a Microsoft non sia sfuggito come il controller di PS5 sia diventato uno dei punti di forza della console stessa. Il controller Xbox rimane molto solido e comodissimo da usare, ma a chi non piacerebbe avere una periferica di nuova generazione tra le mani in futuro?