Videogame Legends: la Puntata 1 del documentario che racconta la storia dei videogiochi è online

È online la Puntata 1 di Videogame Legends, disponibile su YouTube divisa in Parte 1 e Parte 2. Potete vedere la prima qui sopra. In questo episodio viene esplorata l'origine dei videogiochi, partendo da Tennis for Two.

Videogame Legends è un "progetto culturale ideato e prodotto da Video Games Party srl con tanta passione verso l'industria dei videogames e che vuole raccontare i momenti più importanti del settore, dalla sua nascita sino all'evoluzione durante gli anni."

Il team dichiara: "La nostra missione è quella di raccontarlo ascoltando le testimonianze delle donne e uomini che hanno fatto la storia, un percorso realizzato con numerose interviste e contenuti che speriamo possano essere apprezzati da tutti gli amanti dei videogame e fare da ispirazione anche per i più giovani per intraprendere una carriera nel nostro amato mondo dell'entertainment!"

Cosa ne pensate di questa iniziativa?