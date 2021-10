Epic Games Store: gioco PC gratis del 14 ottobre 2021 annunciato, c'è anche un extra

Oggi, Epic Games Store ha annunciato quali sono i giochi PC gratis della prossima settimana. Il 14 ottobre 2021 avremo modo giocare con Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Inoltre, ci verrà regalato anche un Pacchetto Epic per Paladins. Vediamo tutti i dettagli.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Il gioco gratis PC del 14 ottobre 2021, come detto, è Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. La descrizione ufficiale recita: "Gioca nei panni dello zombie. Prendi a calci nel c*** e mangia cervelli. È il 1959 e la città di Punchbowl, in Pennsylvania, è la culla del progresso e della vita ideale. Mostra ai vivi che la legge e l'ordine pubblico non hanno valore per un morto con un obiettivo!"

Il secondo contenuto gratis del 14 ottobre dell'Epic Games Store, invece, non è un gioco, ma un DLC per Paladins, gioco free to play. Il Pacchetto Epic Paladins sblocca subito 4 campioni: Androxus, Raum, Tyra e Ying, uno per ciascun ruolo. Sbloccherai anche 4 skin: Exalted Androxus, Subjugator Raum, Baroness Tyra e Snapdragon Ying!

Diteci, cosa ne pensate del gioco PC gratis del 14 ottobre 2021? Vi ricordiamo infine che è già disponibile anche il gioco di oggi, potete trovare tutti i dettagli qui.