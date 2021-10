Marvel's Avengers: boost ai Punti esperienza e alle risorse ora a pagamento, i fan sono adirati

Square Enix e Crystal Dynamics hanno aggiunto la possibilità di comprare dei boost ai Punti esperienza e alle risorse all'interno di Marvel's Avengers. L'acquisto è disponibile solo tramite crediti, che devono essere comprati con soldi reali. In passato, il team aveva promesso che le microtransazioni sarebbero state disponibili solo per i contenuti estetici.

I boost permettono di rendere più veloce il potenziamento dei personaggi, quindi è chiaro che il loro impatto sull'esperienza di gioco è serio, soprattutto considerando che la scorsa primavera il team aveva rallentato l'ottenimento di punti esperienza. Ufficialmente la motivazione era la volontà di rendere l'esperienza dei nuovi giocatori di Marvel's Avengers meno confusionaria e opprimente.

Black Panther in Marvel's Avengers

Su Reddit la reazione dei giocatori si è fatta sentire. In molti criticano la cosa, soprattutto perché il team aveva più volte affermato che non sarebbe successo. Nel 2019 il community manager aveva affermato che il gioco non avrebbe incluso loot box casuali e scenari pay to win. Il capo dello studio aveva affermato poi che "in termini di monetizzazione, ci saranno solo elementi estetici. Nessun pagamento legato al gameplay". Anche nel 2020, in un blog post, il team aveva affermato il proprio impegno a mantenere le microtransazioni solo per i contenuti estetici.

Ora, però, non è più così. Marvel's Avengers vende i boost per i punti esperienza e le risorse. Come sempre, nessuno è obbligato a utilizzarli e il gioco può essere giocato tranquillamente senza spendere un centesimo extra. Per molti appassionati, però, si tratta di una scelta negativa che va a minare la fiducia verso il gioco. Voi cosa ne pensate?

