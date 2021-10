Sony Bravia XR: codici digitali PlayStation Store da 100 euro per chi acquista i televisori Sony

Continua, con la possibilità di ottenere codici dal valore di 100 euro da spendere nel PlayStation Store, la promozione Sony dedicata al matrimonio tra PlayStation 5 e i televisori Sony Bravia XR che combinano risoluzione 4K a 120 Hz con tempi di risposta contenuti e sono destinati a implementare, entro fine anno, funzioni esclusive che hanno portato alla classificazione "Perfect for PlayStation 5".

Il codice sconto può essere ottenuto per ogni acquisto di un televisore Sony Bravia XR tra quelli selezionati da Sony, a patto che il rivenditore aderisca all'iniziativa, e include 22 modelli che trovate in questa pagina dove troviamo televisori LCD 4K, modelli OLED 4K e persino una coppia di LCD 8K ad altissima definizione. La promozione è già iniziata e sarà valida su fino al 30 novembre 2021 in 20 paesi europei, tra cui ovviamente l'Italia. I codici promozionali dovranno essere richiesti entro il 31 dicembre, sempre 2021.