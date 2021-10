Offerte Amazon: ASUS Rog Falchion, tastiera da gaming meccanica in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Asus Rog Falchion, una tastiera meccanica da gaming. Lo sconto segnalato è di 39.91€.

Anche se il prezzo pieno segnalato su Amazon è di 169.90€, questa tastiera da gaming meccanica di Asus è di norma disponibile tra i 149 e i 155 euro. L'offerta attuale è comunque la migliore apparsa sulla piattaforma e fa parte di una serie di promozioni a tema Asus di durata limitata. Non ci aspettiamo quindi altri cali di prezzo sull'immediato.

Passando ai dati tecnici, questa tastiera Asus Rog Falchion wireless propone 68 tasti (interruttori Cherry MX). Include anche un pannello touch interattivo sul fianco che permette di regolare comodamente il volume, o creare scorciatoie per passare da un'app all'altra, o copiare e incollare. Può anche essere programmato per l'uso come un tasto macro. La durata della batteria è di 450 ore. Si tratta di una tastiera dal design compatto, con soli 306 mm di lunghezza. Supporta inoltre Armory Crate, una nuova utility software: consente di personalizzare facilmente l'illuminazione RGB e gli effetti per ogni dispositivo compatibile e sincronizzarli con Aura Sync per effetti di illuminazione di sistema unificati. Armoury Crate permette anche di personalizzare i profili utente, la mappatura dei tasti, le macro di registrazione e persino di tracciare le statistiche dell'hardware durante il gioco.

Asus Rog Falchion

