Nintendo Switch modello OLED non utilizza uno schermo PenTile, il che significa che offre una qualità visiva superiore evitando di adottare soluzioni economiche per il proprio display, come invece qualcuno temeva.

Nella nostra recensione di Nintendo Switch modello OLED abbiamo parlato molto bene del nuovo schermo, in grado di restituire neri perfetti e un'eccellente resa dei colori in portabilità.

Ebbene, i redattori di The Verge hanno effettuato dei test per stabilire che tipo di tecnologia sia stata utilizzata per il display, temendo appunto si trattasse di un pannello PenTile prodotto da Samsung e adottato sui primi smartphone OLED.

Per fortuna, come detto, le cose stanno diversamente e lo schermo di Nintendo Switch modello OLED supporta pienamente lo spettro RGB, utilizzando una disposizione dei pixel a colonne che vede gli elementi blu più grandi rispetto a quelli verdi e a quelli rossi, in maniera simile agli iPhone.

Questo tipo di struttura è l'ideale sui display caratterizzati da risoluzioni non elevatissime, come appunto il pannello a 720p di Nintendo Switch, perché diminuisce la distinguibilità dei singoli punti nelle situazioni di maggiore contrasto.