Epic Games Store: Control è il gioco gratis di oggi, ecco requisiti e dettagli

Epic Games Store ha reso disponibile un nuovo gioco gratis PC quest'oggi, 26 dicembre 2021. Si tratta di Control Standard Edition, ovvero la versione senza i DLC. Vediamo tutti i dettagli sui requisiti e sul gioco.

Prima di tutto, sappiate che potete reclamare il gioco gratis di oggi, Control, direttamente tramite l'Epic Games Store Launcher o tramite il sito ufficiale a questo indirizzo.

Jesse Faden che levita in una delle ambientazioni di Control

Ora, vediamo i requisiti minimi PC di Control:

Sistema operativo: Windows 7, 64-bit

Processore: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

DirectX: Versione 11

Memoria: 42 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Widescreen support 21:9 / Frame-rate illimitato/ G-Sync / Supporto Freesync

Passiamo ora ai requisiti consigliati PC di Control:

Sistema operativo: Windows 10, 64-bit

Processore: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 AMD | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060

DirectX: Versione 12

Memoria: 42 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Widescreen support 21:9 / Frame-rate illimitato/ G-Sync / Supporto Freesync

Control è un gioco d'azione e avventura in terza persona, sviluppato da Remedy Entertainment. Nei panni di Jesse Faden, dovremo esplorare il Federal Bureau of Control, che si occupa di tenere sotto controllo gli eventi paranormali negli Stati Uniti. Insieme a un'entità invisibile a noi legata, dovremo farci largo tra nemici posseduti da una forza ultraterrena, usando un'arma mutaforma e poteri come la levitazione, la telecinesi e il controllo mentale.

Potete leggere la nostra recensione della versione PC di Control qui.