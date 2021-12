I giochi più venduti su Steam nella settimana di Natale: Ready or Not in testa

Quest'ultimo aspetto è da tenere in particolare considerazione: non si tratta di una classifica stilata in base alle singole copie vendute ma alla quantità di denaro generato dalle vendite. In ogni caso, si tratta comunque di un indice del successo dei giochi, dunque risulta particolarmente interessante da vedere, ecco dunque la top ten dei best seller su Steam dal 20 al 26 dicembre 2021 :

Vediamo i giochi più venduti su Steam nella settimana che si conclude oggi, ovvero quella di Natale, caratterizzata peraltro dalla presenza di diversi sconti e offerte, con Ready or Not che si rivela essere il titolo più venduto in base ai ricavi.

Rispetto alla classifica della settimana precedente, alcune posizioni sono variate a causa anche degli sconti emersi in questi giorni. Ready or Not tuttavia non rientra in questo: il suo passaggio dalla terza alla prima posizione è legato semplicemente al successo ottenuto in questi giorni, con Five Nights at Freddy's Security Breach che mantiene la stessa posizione.

It Takes Two risale in terza posizione grazie a uno sconto del 50%, mentre Halo Infinite, che ha mantenuto ovviamente il suo prezzo standard, passa dalla prima alla quarta posizione dopo due settimane consecutive in cima alla classifica, seguito da Forza Horizon 5 che balza dalla decima alla quinta forse anche grazie al piccolo sconto del 10% di cui è protagonista in questi giorni. Anche Sekiro e Red Dead Redemption 2 ricompaiono in top ten probabilmente grazie agli sconti in corso, essendo entrambi al 50% del prezzo standard.