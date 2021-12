BioShock Infinite: un demake lo immagina come gioco per Super Nintendo, in video

64bits ha pubblicato su YouTube un video che mostra una sorta di demake di BioShock Infinite, ricostruito come un gioco per Super Nintendo, riprendendone elementi della storia e atmosfere ma con grafica 2D in pixel.

Si tratta, al momento, solo di un video, dunque non è un vero e proprio progetto videoludico, ma è comunque un'opera interessante da vedere, anche per la notevole cura riposta nel disegno di sprite e animazioni in stile classico 2D.

La risoluzione e le soluzioni tecniche adottate richiamano alla mente i giochi degli anni 90 su Super Nintendo, così come alcune caratterizzazioni e atmosfere tipiche, eppure il legame con BioShock Infinite è ben evidente.

Nella fattispecie, in questo frammento di video rivediamo l'incontro fra il protagonista Booker DeWitt ed Elizabeth, con una ricostruzione piuttosto convincente degli eventi originali ma tutti calati all'interno di questo particolare contesto retrò, veramente ben fatto.

Operazioni simili vengono effettuate sempre più spesso di questi tempi, come abbiamo visto proprio oggi con il demake gratuito di S.T.A.L.K.E.R., nonché il progetto Bloodborne PSX che si sta occupando di ricostruire il celebre titolo From Software come se fosse un gioco per la prima PlayStation.