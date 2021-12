Nintendo Switch: scorte limitate anche nel 2022, avverte il presidente Furukawa

Nintendo Switch continuerà ad essere disponibile in quantità ridotte anche per tutto il 2022, ha avvertito di recente il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, facendo eco ai già tanti avvisi da parte di vari esponenti dell'industria videoludica sul perdurare di questa crisi di approvvigionamento materiali e produzione.

Furukawa ha riferito che le vendite di Nintendo Switch verso la fine del 2021 sono state molto positive e che il modello OLED ha contribuito in buona parte a questa spinta sul mercato, ma anche durante il black friday la console è rimasta sempre in ristrettezze di disponibilità dovute alla crisi dei semiconduttori.

Per la prima volta, Nintendo è dovuta ricorrere al trasporto via aereo e ferrovia per poter rifornire adeguatamente alcuni mercati, in particolare per l'Europa durante un periodo proficuo come quello di fine anno.

Nintendo Switch OLED ha avuto ottime vendite, ma rimanendo comunque in quantità limitate

Di fatto, la domanda ha comunque superato l'offerta anche durante il periodo dello shopping autunnale, cosa che ovviamente si è riflessa sui risultati di vendita, pur essendo questi estremamente positivi.

D'altra parte, questo problema proseguirà anche nel corso del 2022, secondo il presidente di Nintendo, il quale ha spiegato che "dipenderà dalla richiesta, ma come temo, non saremo in grado di produrre un'adeguata quantità di unità rispetto a quanto vorremmo". D'altra parte, del medesimo problema hanno parlato nei mesi scorsi anche Samsung e Intel, per dirne un paio, a dimostrare di come tutto il mercato dei semiconduttori sia destinato a rimanere problematico anche nel prossimo anno.