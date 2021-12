Pokémon ci insegna a cantare Jingle Bells in giapponese: ecco la traduzione italiana

Pokémon ha realizzato un video nel quale insegna a cantare Jingle Bells in giapponese. Potete vedere il video qui sopra e, poco sotto, la traduzione del testo. Si tratta ovviamente di una versione adattata alla lingua giapponese, non una pura traduzione della versione originale.

La trascrizione del testo è visibile in video, scritta in Hiragana (un alfabeto fonetico della lingua giapponese). Soranews24.com ha trascritto poi il testo con l'alfabeto latino e ha tradotto il tutto in inglese. A partire dall'inglese abbiamo tradotto il testo della canzone in italiano. Pronti a cantare?

Hashire sori yo, kaze no you ni

(Vai, slitta, come il vento!)

Yuki no naka o, karuku hayaku

(Veloce e leggero attraverso la neve)

Waraigoe o yuki ni makeba

(Se spargiamo risate sulla neve)

Akarui hikari no hana ni naru yo

(Diventerà un luminoso fiore di luce)

Jinguru beru, jinguru beru, suzu ga naru

(Jingle bells, jingle bells, le campanelle suonano)

Susu no rizumu ni hikari no wa ga mau

(Un cerchio di luce danza al ritmo delle campane)

Jinguru beru, jinguru beru, suzu ga naru

(Jingle bells, jingle bells, le campanelle suonano)

Mori ni, hayashi ni, hibikinagara

(Come il loro suono riecheggia nella foresta e nei boschi)

Hashire sori yo, oka no ue wa

(Vai, slitta! Sopra le colline)

Yuki mo shiroku kaze mo shiroku

(La neve è bianca, e anche il vento è bianco)

Utau koe wa tondeyuku yo

(Le nostre voci cantanti prendono il volo)

Kagayaki hajimeta hoshi no sora e

(Nel cielo dove le stelle hanno cominciato a brillare)

Jinguru beru, jinguru beru, suzu ga naru

(Jingle bells, jingle bells, le campanelle suonano)

Susu no rizumu ni hikari no wa ga mau

(Un cerchio di luce danza al ritmo delle campane)

Jinguru beru, jinguru beru, suzu ga naru

(Jingle bells, jingle bells, le campanelle suonano)

Mori ni, hayashi ni, hibikinagara

(Come il loro suono riecheggia nella foresta e nei boschi)

Jinguru beru, jinguru beru, suzu ga naru

(Jingle bells, jingle bells, le campanelle suonano)

Susu no rizumu ni hikari no wa ga mau

(Un cerchio di luce danza al ritmo delle campane)

Jinguru beru, jinguru beru, suzu ga naru

(Jingle bells, jingle bells, le campanelle suonano)

Mori ni, hayashi ni, hibikinagara

(Come il loro suono riecheggia nella foresta e nei boschi)