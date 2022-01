Senua's Saga: Hellblade 2, uno splendido artwork mostra uno scenario del gioco

Senua's Saga: Hellblade 2, un artwork mostra uno degli scenari del gioco

Senua's Saga: Hellblade 2 torna a mostrarsi, in questo caso con uno splendido artwork firmato da Marco Teixeira che rappresenta uno scenario presente nel gioco, ovverosia l'insediamento costiero.

Si tratta dell'ambientazione che abbiamo visto nel video di gameplay di Senua's Saga: Hellblade 2 presentato ai The Game Awards 2021, e che è stata disegnata partendo appunto da questa concept art.

Come probabilmente saprete, spesso e volentieri i team di sviluppo si avvalgono di talentuosi illustratori per dar vita agli scenari, che poi prendono forma all'interno dei motori grafici fino a diventare luoghi esplorabili virtualmente.

Nel caso del titolo attualmente in lavorazione presso Ninja Theory immaginiamo che questo particolare processo sia stato messo in primo piano, considerando che le atmosfere sono uno dei punti centrali del seqel di Hellblade: Senua's Sacrifice.

Purtroppo, però, non c'è ancora una data di uscita ufficiale per Hellblade 2: la speranza è che lo studio ce la faccia a far debuttare il proprio progetto entro la fine di quest'anno.